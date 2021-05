Laure se livre après sa défaite aux portes de l’épisode final de Koh Lanta

À seulement 25 ans, Laure aurait pu devenir la grande gagnante de Koh Lanta, les armes secrètes. Mais c’était sans compter sur la vivacité de Maxine, Lucie et Jonathan qui ont, malheureusement pour elle, mit la main sur le fameux poignard de l’épreuve d’orientation plus tôt.

Pour Purepeople, la désormais ex-aventurière a fait part de ses impressions. « Au début, je me disais que j’avais vraiment la poisse », explique-t-elle en repensant au fait que Jonathan ait trouvé le poignard en la suivant. « Mais au final, il a bien joué, et ça l’emmène jusqu’aux poteaux. Il a bien fait ! »

Une fois de retour chez elle, Laure a dû faire face à plusieurs difficultés, dont les commentaires laissés par les téléspectateurs qui la qualifient de personne hypocrite, détestable. « C’est leur vision des choses », assure-t-elle à Purepeople. « Les gens n'étaient pas là quand les décisions ont été prises. Et puis, je pense que si j'avais pris n'importe quelle autre décision, on m'aurait dit pareil. Moi je m'en fiche. J'ai joué mon jeu, et cela m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu, on n'aurait pas agi pareil dans la vraie vie. On est là pour aller au bout. C'est facile de juger quand on n'y est pas. »

Autre difficulté : la boulimie survenue après plus d’un mois de privation dans l’aventure. « C’est dur parce qu’on fait des crises de boulimie. Le corps ne répond plus au cerveau. Je n'arrivais plus à m'arrêter de manger, du sucré, du salé... Je mangeais tout ce qui me passait sous la main. J'ai repris les kilos perdus, même plus. J'avais repris 8 kilos par rapport à mon poids de forme ! Aujourd'hui, je les ai quasiment tous perdus mais c'est quand même hard. C'est ouf ! Heureusement que l'on a un suivi derrière avec le médecin et la psychologue qui nous aident beaucoup. »

La jeune femme assure être restée en contact avec Maxine, Arnaud et Jonathan et être persuadée que Maxine puisse être la grande gagnante de cette saison.