Décès de Gavin MacLeod, le capitaine de «La croisière s’amuse»

Il était un visage bien connu de la série télévisée américaine « La croisière s’amuse ». Gavin MacLeod, interprète du fameux capitaine Merrill Stubing, est mort samedi. Son décès a été confirmé au magazine Variety par son neveu Mark See.

S’il avait joué beaucoup de second rôle, l’acteur américain, âgé de 90 ans, était surtout devenu célèbre pour celui qu’il tenait dans « La croisière s’amuse » (« The Love Boat » en anglais), qui a connu un grand succès dans les années 70 et 80. Nombreux retiendront surtout le salut du capitaine Stubing, devenu presque une signature pour Gavin MacLeod.