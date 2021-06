Décès de Romain Bouteille, co-fondateur du célèbre «Café de la gare» avec Coluche

Né en 1937, Romain Bouteille fut une figure des débuts du café-théâtre en France. « Ma vocation artistique s’est dessinée vers 1955 sous l’angle : trouver un job qui permette de se lever à n’importe quelle heure et ne suppose ni diplôme, ni réel travail, ni obéissance », racontait-il à l’AFP en 2005.

Romain Bouteille, co-fondateur notamment avec Coluche du célèbre Café de la Gare parisien, est décédé lundi à l’âge de 84 ans, a annoncé ce mardi son épouse. « Romain s’est éteint hier (lundi) dans la soirée à l’hôpital de Corbeil-Essonnes. Depuis quelque temps, il avait une insuffisance rénale. C’est une insuffisance respiratoire qui l’a emporté », a indiqué dans un message Saïda Churchill, elle-même comédienne et programmatrice culturelle de la ville d’Etampes (Essonne).

Le Café de la Gare, « premier et dernier théâtre en anarchie réelle » selon Romain Bouteille, ouvre en juin 1969 dans les locaux d’une ancienne fabrique passage d’Odessa, près de la gare Montparnasse. L’équipe rassemble autour de Romain Bouteille et du jeune Michel Colucci, qui connaitra la gloire sous le nom de Coluche, une bande d’aspirants comédiens, dont bon nombre connaîtront le succès, à l’image de Miou-Miou ou Patrick Dewaere.

Devenu trop petit, le théâtre déménage en 1972 dans un local plus vaste, rue du Temple, dans le quartier du Marais, tout en conservant le nom. Coluche quitte alors le « Café » et dira de Romain Bouteille : « ce qu’il ne m’a pas appris, je le lui ai piqué ». Le Café de la Gare accueillera aussi les premiers pas sur les planches d’autres figures du spectacle : Gérard Lanvin, Renaud, Anémone, Josiane Balasko ou encore Michel Blanc. Romain Bouteille s’éloigne à son tour au début des années 1990 du Café, et s’installera dans l’Essonne, où il créera avec son épouse un théâtre à Etampes, « Les grands solistes ».