Sur Instagram, les photos de mariage d’Ariana Grande battent des records

À la fin de l’année dernière, Ariana Grande avait annoncé ses fiançailles en postant sur Instagram des photos de son couple et surtout de la bague de fiançailles. Et le 16 mai dernier, la chanteuse s’est mariée en secret avec son compagnon Dalton Gomez, un agent immobilier spécialisé dans la vente de biens de luxe à Los Angeles, rapporte RTL.

La cérémonie s’est déroulée en petit comité, comme l’a confirmé une source proche de la star : « C’était petit et intime – moins de 20 personnes. La pièce était remplie de bonheur et d’amour. Le couple et les deux familles ne pourraient être plus heureux ». Suite à cette union secrète, Ariana Grande a toutefois tenu à publier des photos de son mariage sur son compte Instagram. Et celles-ci battent des records sur le réseau social. En effet, en peu de temps, un post contenant une série de clichés a dépassé les 26 millions de likes.

C’est la première fois que des photos représentant des êtres vivants atteignent ce chiffre. En effet, seul un cliché… d’œuf bat ce record. Postée en 2019, l’image a été aimée plus de 55 millions de fois, ajoute RTL.