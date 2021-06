«Les Tuches»: l’incroyable filon d’Olivier Baroux

Près de 12 millions de spectateurs en trois films et pas une mais deux suites attendues ! Qui eût cru qu’après les critiques mitigées voire carrément négatives qui n’ont pas empêché ce qui n’était pas encore le « pilote » de quand même réaliser un million et demi d’entrées en France, « Les Tuche » allaient faire exploser le box-office national avec ses deux premières suites ? Après la rediffusion du numéro 3, TF 1 – coproductrice avec Pathé depuis le début –, prolonge le plaisir avec un documentaire d’une heure et demie où l’on retrouve tous les...