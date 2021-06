Homme de radio et de médias, Rudy Léonet reste passionné de musique avant tout. Il aura fallu le confinement pour qu’il revienne à ses premières amours et qu’il boucle son premier album solo. Un disque qui fait la part belle aux influences électroniques, comme à la production des années 80 et 90. Puisque toute la musique qu’il aime, elle vient de là, elle vient du cœur et, accessoirement, de son « Home » sweet home.

C’est quoi le fil rouge de cet album ? Vous faire plaisir, avant tout ?...