L’invention surprenante d’un Sud-Coréen pour les piétons trop concentrés sur leur smartphone (vidéo)

Dans les rues, nombreux sont les piétons qui, de plus en plus, marchent smartphone en main, les yeux collés à l’écran. Ces accros au téléphone risquent parfois des accidents, ou de se prendre un obstacle – humain ou non – en pleine figure lorsqu’ils marchent en rue. C’est pourquoi un Sud-Coréen a réalisé un système qui permet d’éviter ce genre d’incidents : un troisième œil, robotisé, à placer sur le front du piéton.

Comme l’explique le Huffington Post, cet outil technologique détecte les obstacles qui se situent à deux mètres de celui qui le porte sur la tête, et avertit ce dernier avec un bip sonore. Baptisé « Phono Sapiens », l’œil robot possède une sorte de paupière qui s’ouvre dès que l’appareil sent que son utilisateur a la tête baissée vers l’écran de son smartphone.

« Le capteur gyroscopique de l’appareil peut détecter quand un utilisateur plie le cou et cela provoque l’ouverture de la ‘paupière’. Ce composant noir qui ressemble à une pupille est un capteur à ultrasons, qui peut détecter les obstacles devant et avertir l’utilisateur avec un bip », a expliqué Paeng Min-wook, l’inventeur du Phono Sapiens. Son objectif n’est pas que les gens continuent de marcher en rue avec les yeux sur l’écran de leur téléphone, il souhaite justement qu’ils se rendent compte, en le voyant avec son 3e œil, de leur dépendance grandissante aux smartphones.