Jeff Bezos va aller dans l’espace (vidéo)

Le patron d’Amazon et fondateur de la société spatiale Blue Origin, Jeff Bezos, va se joindre au premier voyage de tourisme dans l’espace de la capsule New Shepard avec son frère Mark et le vainqueur d’une mise aux enchères pour le troisième ticket.

« Depuis que j’ai cinq ans, je rêve de voyager dans l’espace. Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami », a écrit le milliardaire dans un post publié sur son compte Instagram.

En effet, Jeff Bezos a mis en vente un ticket pour un aller-retour dans l’espace à bord de sa capsule New Shepard, pour un vol suborbital. La vente s’est faite à la façon d’une vente aux enchères. Les sommes récoltées servent à financer une fondation créée par Blue Origin, une compagnie de Jeff Bezos. Elle a pour but d’encourager les jeunes à travailler dans le milieu scientifique. Mais les voyages touristiques dans l’espace ne sont pas le monopole du fondateur d’Amazon. Un autre milliardaire est sur le coup, Richard Branson. Il propose des vols à bord d’un avion, Virgin Galactic et compte bien envoyer 50.000 personnes dans l’espace d’ici dix ans. L’avion peut transporter six passagers et les billets sont fixés au prix de 250.000 dollars.