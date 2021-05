Des tickets sont à vendre pour aller dans l’espace

Voilà un rêve qui peut devenir réalité. Un voyage dans l’espace est prévu le 20 juillet prochain et le milliardaire Jeff Bezos a mis un ticket en vente aux enchères à bord de sa capsule New Shepard. Bien que le voyage soit court de quelques minutes, il propose des sensations impressionnantes explique Emmaniel Jehin, astrophysicien et maître de conférences : « C’est ce qu’on appelle un vol suborbital. Ils vont pouvoir profiter pendant quelques minutes de l’effet apesanteur, de profiter de la magnifique vue de la courbure de la terre et puis redescendre sur terre ».

Le prix est lui aussi impressionnant. Même si les participants à la vente peuvent faire l’offre de leur choix, la plus haute enchère monte à 1,4 million de dollars. Pour le moment, 5 200 personnes de plus de 136 pays tentent leur chance. Les mises sont actualisées sur le site Blue Origin, et il faut désormais surpasser la plus haute mise pour pouvoir s’inscrire. La première partie de la vente aux enchères se clôturera le 10 juin prochain. Il y aura ensuite une deuxième phase en ligne ou les inscrits pourront découvrir le nom de la personne ayant remporté le grand voyage.

Une concurrence dans le domaine

Ils sont nombreux à vouloir tenter leur chance. La RTBF rapporte les rêves d’un passionné de l’espace, Pierre Emmanuel Paulis. Ce dernier s’est inscrit à un concours pour aller vers la lune. Il déclare : « Il y a beaucoup de gens qui rêvent de voir la terre de là-haut, d’avoir les sensations, d’admirer le paysage. Je donnerais tout ».

Les sommes récoltés servent à financer une fondation créée par Blue Origin, une compagnie de Jeff Bezos. Elle a pour but d’encourager les jeunes à travailler dans le milieu scientifique. Mais les voyages touristiques dans l’espace ne sont pas le monopole du fondateur d’Amazon. Un autre milliardaire est sur le coup, Richard Branson. Il propose des vols à bord d’un avion, Virgin Galactic et compte bien envoyer 50.000 personnes dans l’espace d’ici dix ans. L’avion peut transporter six passagers et les billets sont fixés au prix de 250.000 dollars.

Un autre concurrent en vue ? Elon Musk veut lui, proposer plus que quelques minutes de vol suborbital, il souhaite offrir la possibilité de faire le tour de la terre à bord de sa capsule Crew Dragon. Ce voyage serait pour quatre touristes pendant trois jours qui feront cinquante fois le tour de la Terre. Une fois de plus, les prix s’envolent et il est estimé qu’un voyage comme celui-ci coûterait 36 millions d’euros par passager.