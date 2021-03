Un astronaute de la NASA se fait livrer du fromage belge dans l’espace

Voilà une histoire qui fait la fierté de Johan Deweer, de la ferme flamande ‘t Groendal, située à Rumbeke ! Le Belge de 60 ans a vu ses fromages OG Kristal et Old Farmdale être envoyés, deux fois, dans l’espace à la demande de l’astronaute américain Shannon Walker, rapportent jeudi Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.

« Ce sont les variants de nos fromages Brokkeloud Roeselare et Oud Roeselare que nous produisons pour le marché américain », a expliqué Johan Deweer, « Nous trouvons cela formidable. Qui pense un jour que son fromage va être dégusté dans l’espace ? Mais nous en sommes très fiers. Quelle belle réclame cela fait ! ».

Astronaute au sein de la Station spatiale internationale, Shannon Walker a découvert les fromages belges dans une boutique de Houston au Texas, l’enseigne Houston Dairymaids. Les mets flamands y sont arrivés grâce au commerce anversois Van Tricht, qui s’occupe de la distribution de ces fromages à l’étranger. Houston Dairymaids a reçu pour la première fois en décembre une demande de livraison de la part de la NASA pour ce fromage belge spécifique, et a reçu une seconde commande ce mois-ci encore.