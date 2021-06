Lilibet Diana, le bébé de la rupture

Trait d’union entre passé et présent, la fille de Harry et Meghan entraîne un nouveau lot de polémiques.

Annoncé pour cet été, le second enfant du prince Harry et de son épouse Meghan Markle est finalement né le 4 juin dernier. Quelques jours plus tôt, certains médias anglais avaient révélé que l’arrivée de la petite fille pourrait survenir plus tôt que prévu, le couple étant resté très discret sur l’état d’avancement de la grossesse de la Duchesse de Sussex. C’est via le site de leur fondation Archewell que les heureux parents ont fait part de la bonne nouvelle : « C’est...