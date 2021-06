Compilation des plus belles images de l’éclipse solaire de ce 10 juin

Chris Peeters, CEO d'Elia, Tinne Van der Straeten, ministre de l'Énergie, et Filip Carton, chef du NCC d'Elia, lors d'une visite du Centre de contrôle national (NCC) d'Elia pour observer l'éclipse solaire et son impact sur le système électrique, à Bruxelles, ce jeudi 10 juin 2021. Le NCC coordonne les flux d'énergie dans le réseau d'Elia. - Belga

Le spectacle s’est déroulé ce jeudi peu avant midi. Une éclipse solaire partielle, qu’on appelle éclipse annulaire, a pu être observée dans le ciel, en Europe mais aussi aux États-Unis et au Canada notamment.

C’est d’ailleurs dans ce dernier pays ainsi qu’en Russie et au Groenland – que le phénomène a été le plus impressionnant, car la lune a caché une grande partie du soleil pendant de longues minutes (voir photo en tête d’article). À New York, le spectacle était également beau à voir, car l’éclipse a eu lieu au lever du soleil, et le ciel était paré de couleurs rougeoyantes.

L’éclipse annulaire a aussi été observée à New York. - AFP

Chez nous, seuls 26 % du diamètre du soleil ont été cachés par la lune, comme vous pouvez le voir sur les deux photos ci-dessous, prises à Aachen (première image) et à Bruxelles (deuxième image).

Aachen. - Imago

Bruxelles. - Belga

À Roulers, les élèves de l’institut Broederschool sont sortis de leur classe pour observer le spectacle. Ils étaient équipés de lunettes solaires prévues pour regarder les éclipses, car il est dangereux d’observer ce phénomène à l’œil nu.

Belga

Nos voisins allemands ont également pu assister à l’éclipse annulaire, la 16e du 21e siècle mais la première de cette année 2021. Comme au Royaume-Uni, où de nombreuses personnes se sont rassemblées à Londres notamment pour profiter de ce spectacle.