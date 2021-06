Une finale très serrée pour «Top Chef»: voici qui a remporté le concours (vidéo)

Exceptionnellement diffusée un jeudi – au lendemain de la diffusion sur M6 –, la finale de « Top Chef » a été haute en couleur. Comme à chaque fois, les deux finalistes, Sarah Mainguy et Mohamed Cheikh cette année, ont dû préparer un menu trois services à plusieurs dizaines de convives, en plus des quatre membres du jury. Cette fois, Sarah et Mohamed devaient cuisiner pour 70 membres de la Croix Rouge.

Une épreuve intense, où les deux finalistes ont retrouvé leurs anciens camarades du concours. En effet, chacun a eu droit à une brigade composée, au hasard, d’anciens candidats de cette saison. Sarah a donc reçu l’aide de Pauline, Baptiste, Charline et Matthias, tandis que Mohamed s’est vu attribué le groupe composé de Pierre, Thomas, Arnaud et Chloé.

Pour Sarah, travailler dans un palace – le George V à Paris – était une épreuve compliquée, elle qui n’est pas passée par ce genre d’établissements jusqu’à maintenant. Elle a proposé un menu terre et mer, et c’est surtout son dessert, l’un des « plus étonnants » selon son chef Paul Pairet, qui a marqué le jury et les convives.

Mohamed, lui, était plus à l’aise que son adversaire au palace George V et a préparé avec sa brigade un repas plus classique, mais avec quelques touches méditerranéennes.

Et le vainqueur est ...

Au moment de juger le travail de Sarah et Mohamed, les votes Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Michel Sarran donnent une égalité. Mais les votes des bénévoles de la Croix Rouge ont départagé les deux candidats, et c’est finalement Mohamed, membre depuis le début du concours de la brigade d’Hélène Darroze, qui a remporté le plus de voix. Il s’impose sur cette 12e saison de « Top Chef » avec 54,86 % des votes.

Comme d’habitude, c’est entourés de leurs proches que les finalistes ont découvert l’issue du concours, en tirant un couteau (lame acier pour le vainqueur, lama orange pour le deuxième). « Je n’en reviens pas. Je vis un rêve éveillé », a lancé Mohamed, super-heureux de s’imposer, lui qui ne pensait pas aller si loin dans le concours.