Impressionnant sauvetage de deux chiens tombés dans un gouffre énorme au Mexique (vidéo)

Comme on vous le racontait il y a quelques jours, une famille du village de Santa Maria Zacatepec, dans l’État mexicain de Puebla, s’est réveillée le 29 mai dernier en découvrant un immense trou dans le sol à quelques mètres de sa maison. La cavité remplie d’eau n’a cessé de grandir, de plusieurs dizaines de mètres par jour selon l’AFP, et elle a fini par engloutir une partie de l’habitation qui se trouvait tout près du bord.

Personne n’a été blessé depuis l’apparition du gouffre géant, la police ayant placé un cordon de sécurité pour empêcher les habitants de s’approcher. Mais lundi, deux chiens se sont aventurés au-delà et sont tombés dans le trou. Ils se sont retrouvés coincés à 20 mètres de la surface, sans possibilité de remonter seuls. Ce sont les images d’un drone qui ont révélé la situation. Postée sur les réseaux sociaux le 10 juin, la vidéo des deux chiens coincés dans le gouffre a ému toute la population, qui a demandé que des secouristes leur viennent en aide.

Une opération de sauvetage a donc eu lieu au lendemain de la diffusion des images. La tâche n’a pas été facile, notamment en raison des conditions météo, car des rafales de vent ont plusieurs fois interrompu le travail des pompiers et des secouristes. Ces derniers espéraient faire sortir les chiens du piège en descendant des cages dans le trou, afin que les deux animaux puissent entrer dedans et être remontés comme s’ils étaient dans un ascenseur. Mais cela n’a pas fonctionné et un secouriste est donc descendu lui-même dans la cavité pour attraper les chiens et leur faire regagner la surface, sains et saufs. Un sauvetage spectaculaire, qui a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux par les autorités de Puebla.