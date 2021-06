La Cadillac blindée de Joe Biden est arrivée en Belgique: elle a été repérée à Zaventem

« The Beast » est arrivée en Belgique ! La Cadillac blindée de Joe Biden a atterri sur le sol belge, quelques jours avant l’entrée du président américain dans notre territoire. Ce sont nos confrères de Het Laatste Nieuws qui ont repéré « La Bête » dans une station essence Esso à Zaventemp, vendredi dans l’après-midi.

Cette Cadillac, arrivée à la Maison Blanche en 2018, est la voiture la plus blindée du monde. Elle dispose notamment de poignées électrifiées afin d’éviter que des inconnus tentent d’ouvrir les portières, et de lanceur de spray lacrymogène. Le véhicule, qui pèse plus de huit tonnes, possède un moteur V8 de 300 chevaux.

Actuellement au Royaume-Uni, Joe Biden se déplace dans une autre voiture, une Chevrolet d’après la BBC. Il devrait arriver dès dimanche chez nous, et rester jusqu’au 15 juin.