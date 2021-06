Infidélités, ébats torrides, tromperies, lettres enflammées, découvertes inattendues, jeux de dupes, révélations, tentations… Dans son livre « Histoires coquines et cocasses, quand le sexe joue des mauvais tours », le journaliste Curtis Mansfield a réuni des anecdotes surprenantes liées à la sexualité. S’il s’agit d’histoires réelles, les noms et lieux liés à ces incidents ont été modifiés, dans un souci de préservation de la vie privée.

Démasqués

New York. Depuis qu’elle est jeune, Mia est passionnée par le chant. Pleinement soutenue par ses parents, c’est donc tout naturellement qu’elle devient soprano. Un jour, lors d’une représentation en petit comité, Garrett, un entrepreneur, tombe sous le charme de la jolie jeune femme. Il s’arrange pour l’approcher, et la discussion s’engage. Très vite, le courant passe entre eux et quelques mois après leur rencontre, Mia emménage chez son compagnon. Garrett est aux anges et savoure le bonheur de partager le quotidien d’une si magnifique femme, à laquelle il voue une admiration sans limite.

De son côté, la belle doit s’avouer qu’elle apprécie le jeune homme cultivé, et le train de vie qu’il lui procure, mais qu’elle ne l’aime pas passionnément. Sa priorité, c’est son métier. Surtout depuis qu’elle a rejoint une formation dirigée par Antonio, un chef tout aussi ambitieux qu’elle. Pour la soprano, cet homme est un exemple. Petit à petit, Garrett se rend compte que Mia parle de plus en plus de son chef adoré. Il se demande même si sa bien-aimée ne serait pas tombée sous le charme de cet Antonio. Mais timide, le jeune homme n’ose pas aborder la question et préfère donc éviter le sujet. Il se raisonne en se disant qu’il se fait sûrement des idées.

Visite nocturne

Mais un soir, après un concert à Boston, Antonio et Mia prolongent la soirée en enchaînant les verres. Mia se laisse alors entraîner dans sa chambre par son collègue. Après des ébats passionnés, le couple s’endort. Mais au milieu des brumes d’alcool, la chanteuse se rappelle que son compagnon, également de passage à Boston pour le travail, a prévu de la rejoindre tardivement. Elle chasse alors rapidement son amant et se rendort tranquillement. Peu de temps après, Garret rejoint discrètement Mia dans son lit, pour ne pas la réveiller. Mais à peine couché, l’entrepreneur est gêné par un objet. Il soulève les draps et découvre avec horreur… une perruque ! Il reconnaît immédiatement le postiche appartenant au chef d’orchestre, qui devenu chauve, tient à cacher ce complexe.

L’homme trompé comprend immédiatement ce qui s’est passé. D’ailleurs, quelques minutes plus tard, le propriétaire de la perruque frappe à la porte de sa maîtresse, toujours endormie, espérant récupérer son bien. Mais c’est Garret, désormais cocu, qui ouvre la porte. Après avoir claqué la porte au nez d’Antonio et pensé à provoquer un scandale, Garret ravale finalement sa fierté et part en laissant un mot de rupture à Mia, qu’elle découvre le lendemain matin. Apprenant la découverte de son compagnon et l’oubli de son amant, la jeune femme en colère s’en prend au chef d’orchestre et décide de le quitter, lui avouant le trouver minable, au lit comme dans son boulot. Par la suite, Mia tente de reconquérir Garret, sans succès… tout ça à cause d’une perruque !

Le retour

Secrétaire de direction dans un hôpital de Dublin, Kaitlyn vit avec Jason, un inspecteur travaillant dans une compagnie d’assurances. Mariée et sans enfants, elle vit particulièrement mal le cap de la quarantaine. Habituée à passer du temps seule, car son mari voyage beaucoup pour le travail, Kaitlyn profite de ces moments pour s’adonner à ses passions, comme la lecture. Pourtant, depuis quelque temps, la quadragénaire ne va pas bien. Elle scrute constamment les signes du temps qui passe sur son corps. Elle qui n’a jamais pensé à tromper son mari s’étonne de rechercher l’approbation dans le regard de la gent masculine, comme pour se prouver qu’elle peut encore plaire.

Un soir de novembre, elle se rend à l’anniversaire de sa meilleure amie Emily. Après un repas dans un restaurant, le groupe se met à danser. Kaitlyn est alors approchée par un homme élégant qui dinait à proximité. Ayant repéré la dame, il lui propose un slow. Charmée, Kaitlyn accepte. Très vite, elle sent la situation lui échapper, ce qui n’est pas pour lui déplaire. Alors quand Olivier propose de la raccompagner, elle fonce. Pour prouver qu’elle peut encore plaire aux hommes, la femme mariée entraîne le quinquagénaire dans sa chambre, sans scrupules envers son mari Jason.

Sensations fortes

Se donnant à fond dans les préliminaires, Kaitlyn semble impressionner son invité. Ravi, il la rejoint alors entre les draps, avant de pousser un cri étrange et de se figer. En dessous de lui, Kaitlyn tente de se dégager et constate avec effroi que son futur amant… ne bouge plus du tout ! En panique, elle appelle sa meilleure amie pour lui dire qu’un homme mort se trouve dans son lit, nu. Comprenant la gravité de la situation, Emily accourt. Elle ne peut toutefois s’empêcher de signaler à son amie qu’au moins, elle a réussi à produire un sacré effet sur son compagnon d’un soir, puisque son cœur n’a pas tenu le choc ! Pour se débarrasser du corps, les deux complices décident de rhabiller Oliver et de le jeter dans un lac situé dans un parc désert.

Malgré des remords, Kaitlyn est finalement persuadée d’avoir pris la bonne décision. Amoureuse de son mari, elle se convainc qu’il s’agissait uniquement d’une incartade, ayant pour but de tester son pouvoir de séduction. C’est pourquoi elle décide de parler à Jason de ce qu’il s’est passé. Elle raconte tellement bien l’histoire à son époux que l’homme en question s’excuse de ne pas avoir vu son mal-être et de ne pas avoir été là pour elle. Un comble ! Mais quelques jours plus tard, Kaitlyn a la surprise de découvrir devant sa porte deux policiers… accompagnés d’Olivier ! Celui-ci assure que la quadragénaire a tenté de le tuer et il veut que justice soit rendue.

Prise en faute, Kaitlyn déforme alors la réalité en assurant que l’homme aurait profité de son état d’ébriété pour tenter d’abuser d’elle. Jusque-là, les policiers semblent la croire. Mais l’épisode du lac les laisse perplexes. Ils sont persuadés que Jason a surpris l’infidélité de sa femme et pour l’aider, aurait lui-même transporté le corps de l’homme qu’ils pensaient mort. Au tribunal, Emily confirme les propos de son amie. La femme du ressuscité, Birgit, ne pardonne par contre pas l’écart de son mari. Elle avoue même qu’elle aurait préféré qu’il se noie et ne comprend pas comment son rythme cardiaque a pu revenir à la normale dans l’eau. Lassée de cette énième tentative d’infidélité, elle demande le divorce, estimant que son époux s’en est trop bien tiré jusqu’ici. Emily et Kaitlyn n’écopent quant à elles que de deux ans de prison avec sursis. Victime de la situation au cours de laquelle il a failli perdre de la vie, Oliver est acquitté. Il repart sain et sauf, mais sans sa femme. L’histoire ne dit par contre pas s’il a développé une phobie de l’eau suite à cette mésaventure…