«L’Instant de Luxe»: en colère à cause d’une question récurrente, Julien Lepers quitte le plateau de l’émission (vidéo)

L’animateur ne veut plus évoquer un certain sujet sensible.

Au début de l’année 2016, France 3 annonçait avec surprise que Julien Lepers ne présenterait plus « Questions pour un champion » et qu’il serait remplacé à la tête de l’émission. Une annonce qui avait étonné le public. Après avoir présenté le jeu durant 27 ans, l’animateur a eu du mal à accepter ce changement. Et le sujet est visiblement toujours aussi délicat.

Invité sur le plateau de Non Stop People, dans l’émission « L’instant de Luxe » a été questionné sur son ancienne émission. Le présentateur lui a en effet demandé s’il regardait parfois Samuel Etienne, son successeur aux commandes de « Questions pour un champion ». Julien Lepers lui a alors répondu très honnêtement qu’il n’avait plus jamais regardé le programme depuis son départ forcé.

« Je ne suis pas maso. Je connais cette émission, j’ai inventé son titre (…) Ça me fait mal donc je n’ai pas envie de me faire mal donc je ne regarde pas cette émission », a-t-il avoué, rapporte 7sur7. Sentant le malaise, le présentateur a alors insisté en lui demandant s’il préférait ne plus parler du jeu télévisé. Une question qui a mis en colère Julien Lepers, qui s’est emporté : « Tu sais quoi ? Ça m’énerve, ça fait trois mille fois qu’on me pose la question ! Je commence à en avoir marre. J’ai de la patience, mais ça a de la limite. Ça s’arrête là, je m’arrête là. Merci Jordan de ton invitation. C’est comme ça, j’en ai marre, tu as compris ? Merci, au revoir ».