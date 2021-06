À la télé ce soir: le téléfilm «Imposture» et «Faut pas rêver»

« Imposture », 21h05 sur France 2

Alice Minville est infirmière au Canada. Elle est en pleine tournée dans le grand Nord lorsque sa mère meurt dans un accident de voiture. Quand elle apprend la nouvelle, quatre jours ont passé et le corps a été transféré en France sur les conseils du mari de Suzanne, qu'Alice croyait mort.

« Faut pas rêver », 21h05 sur France 3

Au sommaire : La saga des tailleurs de jeans ; Vivre au coeur des Cévennes ; Les funambules de l'extrême.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le gendarme à New York », à 20h25 sur RTL-TVI - Trois étoiles

Deuxième aventure de la célèbre bande à Cruchot. Peut-être pas la meilleure mais certainement la plus inattendue, avec de savoureux clins d’œil à l’Oncle Sam et quelques gags de légende. Avec cinq millions d’entrées, l’un des gros succès au cours de l’année de sa sortie en France, derrière l’indétrônable « Corniaud ». Qu’est-ce qu’on aimait vraiment rire à l’époque…

« The Revenant », à 21h10 sur La Trois - Trois étoiles

Quelque part entre « Delivrance », « Jeremiah Johnson » et « Dersou Ouzala », ce drame aux dialogues contenus et d’une intensité hors-norme n’évite ni la violence la plus crue –et parfaitement de circonstance !– ni la démonstration qu’en fin de compte, l’homme reste, et de loin, son pire prédateur.

« La chambre verte », à 23h45 sur Arte - Trois étoiles

Entre « L’homme qui aimait les femmes » et « L’amour en fuite », le natif du 17e a lui-même écrit (avec son collaborateur habituel Jean Gruault) ce drame de la solitude maladive au lendemain de la Grande Guerre. Une occasion de redécouvrir l’autre Truffaut, l’acteur, au côté de la jeune Nathalie Baye. Aussi triste qu’émouvant au possible.

« Milf », à 23h00 sur C8 - Deux étoiles

Sur les traces des « Perfect Mothers » d’Anne Fontaine, la fille de Patrice (« Des chiffres et des lettres », « Fort Boyard ») et petite-fille du grand éditeur Robert – et également belle-fille d’Édouard Molinaro – signe un premier long-métrage assez réussi, avec cette variante de « La maladie d’amour » où ses deux copines quadragénaires Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze se laissent séduire par trois jeunes plus vraiment ados. Moins cliché que redouté, et en fin de compte plus nuancé que prévu.

« Sex Friends », à 20h15 sur AB3 - Une étoile

Le charme naturel de Natalie Portman et l’auto dérision – probablement involontaire… – d’Ashton Kutcher permettent à cette énième comédie romantique US d’assurer le service minimum.