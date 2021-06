Le duc de Bavière, première tête couronnée à faire son coming out? (photo)

Ce serait une grande première au sein des familles royales. L’arrière-petit-fils du dernier roi de Bavière, François de Bavière (ou Franz von Bayern en allemand) vient de dévoiler ce 13 juin deux portraits officiels dont un où il apparaît avec un homme, Thomas Greinwald, son compagnon de longue date. D’après plusieurs médias comme Vanity Fair, le prétendant au trône de ce qui est aujourd’hui un Land allemand fait ici son coming out, assumant ainsi sa relation avec cet homme présent auprès de lui depuis de nombreuses années.

Un duc sans héritier

Thomas Greinwald apparaissait déjà aux côtés du duc de 87 ans lors de soirées ou de galas. Par contre, le voir dans un portrait officiel est une chose inédite. Habituellement, seuls les conjoints et conjointes sont amenés à figurer dans une telle position. C’est ce qui fait dire que le duc révèle ici son homosexualité.

Les portraits ont été réalisés par le photographe néerlandais Erwin Olaf, très connu dans le milieu pour ses clichés qui lui ont valu plusieurs prix. Il a notamment réalisé les portraits du roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, accompagné de son épouse Maxima. Pour celui de François de Bavière, il a mis en valeur le décor du château de Nymphenbourg, à Munich.

La reconnaissance de l’homosexualité est encore un sujet sensible au sein des familles royales. La pression est d’autant plus forte que le besoin d’avoir des héritiers est grand. Le duc de Bavière n’a malgré tout jamais été marié et n’a pas d’enfants.