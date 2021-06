Son père lui règle sa pension alimentaire avec 80.000 centimes, elle riposte avec brio (vidéo)

Il y a quelques semaines, une jeune Américaine du nom d’Avery Sanford est absente lorsque son père se présente avec sa voiture devant la maison de sa mère. Rapidement, celui-ci déverse un colis pour le moins inhabituel grâce à sa remorque : un tas composé de 80.000 pièces d’un centime. Il s’agit là de la somme qu’il devait verser pour sa dernière pension alimentaire, sa fille étant âgée de 18 ans. Un signe d’hostilité qui ne restera pas sans réponse.

Quand la honte change de camp

Interviewée par la chaîne locale WTVR-TV, Avery raconte plus en détail la scène, filmée par des caméras de sécurité. « Ma mère est sortie de la maison en voyant ce qui se passait. Elle n’a d’abord pas reconnu mon père dans le camion et a demandé à ce monsieur ce qu’il était en train de jeter sur son jardin. Il lui a répondu: ‘C’est ta dernière pension alimentaire’. C’est là qu’elle a compris de qui il s’agissait ». La fille avoue ensuite que cela fait des années qu’elle ne parle plus à son père à cause de tensions continues entre eux. « Il n’y a pas que ma mère qu’il essaie d’embarrasser. Il s’agit aussi de ma sœur et moi. C’est contrariant qu’il n’y ait pas pensé avant de faire ça […] Que vous soyez jeune ou adulte, les actions de vos parents auront toujours un effet sur vous ». Interrogé à son tour par la chaîne de télévision, l’homme explique simplement son geste par l’expression de sa propre frustration.

Mais décidées à ne pas en rester là, Avery et sa mère ont alors une idée : ramasser toutes les pièces et faire un don de 850 dollars à une association, Safe Harbor, qui vient en aide aux victimes de violences conjugales. « En donnant cet argent à des mères et des enfants qui en ont besoin, j'ai vraiment l'impression d'avoir changé cette situation en quelque chose de positif », déclare Avery.

Mieux encore : en agissant de la sorte, les deux femmes ont été interrogées par toute une série de médias américains et cette médiatisation a amené un nombre important de personnes à faire d’autres dons. Grâce à cela, Safe Harbor a récolté plus de 47.000 dollars (38.000 euros environ) selon ABC. « C’est tout simplement incroyable », déclare au HuffPost américain Cathy Easter, la directrice de l’association.

Quant au père, son ex-femme a signalé son comportement à la police locale. Au micro de WTVR, celui-ci semble maintenant regretter son action, vu que s’éloigner de sa fille était « la dernière chose » qu'il voulait.