Roger Water, fondateur de Pink Floyd, s’attaque à Mark Zuckerberg qualifié d’«idiot» (vidéo)

Ce mardi, Roger Waters, chanteur et bassiste de Pink Floyd, participait à un événement en soutien à Julian Assange, fondateur de WikiLeaks. Et alors qu’il évoque avec d’autres personnes les problèmes judiciaires de ce dernier, la discussion dérive un moment sur une autre personnalité : Mark Zuckerberg. Un homme que Roger Waters ne porte visiblement pas dans son cœur, surtout après un désaccord qui a eu le don de l’énerver au plus haut point.

« Comment ce type a pu acquérir autant de pouvoir ? »

En cause : Mark Zuckerberg aurait voulu, selon le fondateur de Pink Floyd, obtenir les droits du titre « Another Brick in the Wall Part 2 ». L’équipe marketing d’Instagram a donc été mise sur le coup pour contacter Roger Waters afin que cette chanson soit utilisée dans une vidéo promotionnelle sur le célèbre réseau social associé à Facebook. Il était visiblement question de verser « une énorme somme d’argent ».

Mais cela n’a pas du tout plu au chanteur qui ne manque pas de dénoncer publiquement cette tentative de Facebook de s’accaparer sa chanson. « Ils veulent l’utiliser pour rendre Facebook et Instagram plus puissants qu’ils ne le sont déjà. Je ne serai pas complice de ces conneries, Zuckerberg », dit-il sans détour. Pour lui, le directeur du réseau social est « l’un des idiots les plus puissants du monde », sa chanson étant en total contradiction avec ses objectifs. « Ils veulent agrandir encore plus Facebook et Instagram pour pouvoir encore nous censurer, nous tous ici présents, et ainsi faire taire des personnes comme Julian Assange », renchérit-il.

Manifestement hostile à Mark Zuckerberg, Roger Waters l’a également attaqué sur l’application que celui-ci avait créée alors qu’il était encore à Harvard, Facemash, où les utilisateurs notaient la beauté des filles. « On se demande comment ce petit enfoiré, qui a démarré en cotant des filles : "Oui, celle-là vaut 4/5… Ou celle-là est moche, on lui donne juste 1/5"… Comment ce type a pu acquérir autant de pouvoir ? Et pourtant il y est parvenu, et c’est l’un des idiots les plus puissants du monde ».