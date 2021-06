Chasseurs de microbes (19)

Du XVIIe siècle à Louis Pasteur, Paul De Kruif raconte dans un livre passionnant l’existence hors normes et les découvertes magnifiques de grands savants, pionniers de la science et bienfaiteurs de l’humanité.

Les vignerons de l’est de la France avaient à peine appris à garder et conserver leur vin que ceux du Centre réclamèrent Pasteur à cor et à cri ! Ils lui demandaient de venir sauver leur industrie du vinaigre. L’illustre maître se précipita à Tours. Il avait l’habitude maintenant de trouver des êtres microscopiques dans tout et ne tâtonnait plus comme il l’avait naturellement fait au début. Il examina les petites cuves où le vin se transformait en vinaigre et y constata la présence d’une singulière écume à la surface du liquide.

...