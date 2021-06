Pablo Andres: «Je me suis tapé un délire»

Impossible de le rater. Et surtout pas cette semaine car Pablo Andres sort un vidéoclip de quatre minutes, un travelling marrant sorti de son cerveau fumant où tous les dragueurs du royaume – surtout ceux avec un neurone en option – en prennent pour leur grade. « Je prends un grand plaisir à revenir à mes premières amours, glisse l’humoriste chouchou du public. En fait, je me suis tapé un délire avec un noyau de bons amis – musique de Dabeull, réalisation par Cyprien Delire, Fred De Loof (le comédien et réalisateur de la série “Baraki”) dans le rôle du...