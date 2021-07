Une mort toujours suspecte

Il y a tout juste un demi-siècle, dans la nuit du 2 au 3 juillet 1971 à Paris, disparaissait le chanteur emblématique des Doors. De son vrai nom James Douglas Morrison, il est né à Melbourne (en Floride) le 8 décembre 1943, soit deux ans après l’attaque japonaise de Pearl Harbor, d’un père qui deviendra amiral dans l’US Navy et d’une mère femme au foyer au comportement autoritaire. Enfant réputé instable mais doué, il fonde les « Doors » avec Ray Manzarek, claviériste. Tous deux sont bientôt fans de rock dit psychédélique, et les tubes s’enchaînent : « Riders on the...