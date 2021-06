Mylène Farmer annonce les dates de sa nouvelle tournée, dont celle à Bruxelles

Il y a presque deux semaines, Mylène Farmer publiait un mystérieux message. Dans celui-ci, on pouvait voir un simple mot : « Nevermore » (« Plus jamais »). Rapidement, la presse people française s’est évertuée à tenter d’en déchiffrer la signification. Est-ce que cela voulait dire que Mylène Farmer n’allait « plus jamais » chanter, demandait alors 20 Minutes ? Aujourd’hui, on a la réponse. Non, « Nevermore » n’est pas un message d’adieu mais le nom de sa prochaine tournée, dont les dates viennent d’être dévoilées.

Un tour de l’Europe francophone

Il y aura au total onze concerts pour huit villes. Et les fans belges peuvent se réjouir puisque parmi celles-ci, on retrouve Bruxelles. L’événement pourrait être d’ailleurs particulièrement important puisque c’est là que la chanteuse française terminée sa tournée. Ce sera au Stade Roi Baudouin le 22 juillet 2023, avec des places déjà mises en vente dès le vendredi 1er octobre 2021, à 10 heures du matin sur le site officiel consacré à cet effet. Les billets seront sûrement distribués comme des petits pains, ce qui ne laissera que des opportunités réduites lorsque le reste sera vendu trois jours plus tard via la billetterie habituelle.

Pour ceux qui n’auraient pas la chance d’obtenir le précieux sésame ou qui voudraient la voir plus tôt, les fans belges sont encore une fois privilégiés puisque le premier concert de la tournée aura lieu au Stade Pierre Mauroy de Lille, le 3 juin 2023. Il y aura aussi des dates à Nantes, Genève, Lyon, Marseille, Bordeaux et, cerise sur le gâteau, au Stade de France de Paris.