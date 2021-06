Maria Del Rio bientôt en duo avec Julien Doré (vidéo)

En live depuis les studios de RTL TVI, Maria Del Rio a présenté lundi les grandes lignes de la soirée de clôture du Télévie, qui aura lieu le 18 septembre prochain au Wex de Marche-en-Famenne. Elle a notamment révélé le nom du parrain de cette 33e édition du Télévie, qui n’est autre que Julien Doré.

L’interprète de « Coco Câline » était d’ailleurs lui aussi présent lors du live de Maria Del Rio, afin de se confier sur ce nouveau rôle qu’il se réjouit d’endosser. Et l’animatrice n’a pas hésité à sauter sur l’occasion pour proposer un duo au chanteur français. S’il a accepté de suite, il a tout de même posé ses conditions. « Il y a deux conditions : on prend un ami pianiste ou je prends mes amis musiciens avec moi, et toi, tu restes focus sur l’interprétation vocale ! ».

Si Julien Doré ne veut pas que Maria Del Rio touche au piano, c’est parce qu’il venait d’assister à une petite séquence où l’animatrice se met au piano, et accuse ce dernier de ne pas être accordé pour justifier ses piètres performances. Cependant, le chanteur français a dit qu’il serait ravi de faire ce duo avec Maria Del Rio, une fois qu’ils auront un peu bossé dessus : « On travaillera un petit peu, on répétera et après on interprétera la chanson que tu auras choisie ». L’occasion pour l’animatrice radio de montrer une nouvelle fois ses talents de chanteuse, après avoir sorti une chanson en duo avec Marc Pinilla, du groupe Suarez.