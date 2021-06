Un tableau de David Bowie vendu 108.000 dollars aux enchères (photo)

David Bowie était un grand chanteur, mais aussi un peintre à ses heures perdues.

Selon l’AFP Rob Cowley, la star aurait peint une œuvre de grande valeur intitulée « Dhead XLVI » entre 1995 et 1997 dans le cadre d'une série de portraits (appelés Dead Heads ou DHeads) le représentant ainsi que ses proches.

La toile à finalement été achetée pour plus de 100.000 dollars ! - Belgaimage

Et ce n’est que pour la modique somme de 5 dollars canadiens (3,40 euros) qu’un particulier l’avait acquise en 2001, via un site internet consacré à David Bowie.

Des années plus tard, ce particulier décide de s’en débarrasser et contacte la maison de vente aux enchères « Cowley Abbott » à Toronto. La toile de 20x25 cm estimée entre 9.000 et 12.000 dollars sera finalement achetée à … 108.120 dollars canadiens (73.600 euros) par un collectionneur américain !