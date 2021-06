Quentin Tarantino annonce vouloir prendre sa retraite après son prochain film (vidéo)

À 58 ans, Quentin Tarantino est un réalisateur incontournable dans son genre. Un véritable passionné pour raconter des histoires et les mettre en scène avec des images devenues des classiques désormais. Aujourd’hui, le réalisateur estime qu’il a donné tout ce qu’il avait pour le cinéma. Quentin Tarantino pense à prendre sa retraite.

Partir au bon moment

Cette annonce a été faite lors de l’émission de Bill Maher, Real Time With Bill Maher. On le savait déjà que le réalisateur avait cette idée en tête mais il a précisé les contours de ce départ. L’animateur lui fait remarquer pendant l’interview : « Mais vous êtes trop jeune pour arrêter, vous êtes au sommet de votre art ! ». Quentin Tarantino lui répond : « C’est justement pour cela que je veux arrêter. Parce que je connais l’histoire du cinéma et que, à ce stade jusqu’à la fin, les réalisateurs ne s’améliorent pas ». Effectivement, Quentin Tarantino à la connaissance du milieu du cinéma puisqu’il travaille depuis 30 ans. Ainsi, le réalisateur ajoute : « C’est une longue carrière, une très longue carrière, et j’ai donné tout ce que j’avais ».

Quentin Tarantino explique aussi qu’à l’instar d’autres grands réalisateurs comme Stanley Kubrick et Sergio Leone, il ne souhaite pas faire le film de trop et perdre en qualité. L’animateur n’est pas d’accord avec cette idée et tente de le convaincre de continuer.

Des livres ou du théâtre

Mais Quentin Tarantino ne peut pas s’arrêter d’un coup. Le réalisateur est en train de réfléchir au dernier projet qu’il mènera au cinéma. Après quelques hésitations, ce ne sera pas un remake de Reservoir Dogs, a-t-il affirmé pendant l’interview. Ce fut son premier film porté au cinéma en 1992, bien reçu par la critique au moment de sa sortie, qui est désormais devenu un film culte de l’histoire du cinéma indépendant.

Quentin Tarantino se met donc à l’écriture. Il était invité dans l’émission pour faire la promotion de son livre, Once Upon a Time… in Hollywood, qui est une adaptation de son film éponyme. Le livre sortira la semaine prochaine aux États-Unis et en Angleterre, les traductions devraient dans le courant du mois d’août en Belgique et en France.

Ce n’est pas tout, le réalisateur planche déjà sur un deuxième roman et en parle avec Bill Mahuer. Ce sera une non-fiction pour aborder les films des années 70, « un riche mélange d’essais, de critiques, d’écrits personnels et de questions alléchantes, par l’un des cinéastes les plus célèbres du cinéma et son fan le plus dévoué ». De quoi donner envie de découvrir Tantino écrivain. Le réalisateur avait aussi partagé lors d’une interview en 2019 à GQ Australia, penser faire du théâtre et rester créatif.