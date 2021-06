«Fast and Furious 9» bat des records au box-office américain

« Fast and Furious 9 », qui est en réalité le dixième opus de la saga, rencontre son public outre-Atlantique. Avec la rouverture des salles de cinéma aux États-Unis et au Canada, le film de course-poursuite en voiture avec des effets toujours plus spectaculaires, vient d’atteindre la tête du box-office américain et réalise 70 millions de dollars de recettes.

Le duo Vin Diesel et Michelle Rodriguez semble enfin goûter à la tranquillité alors qu’un nouvel adversaire fait son arrivée dans la course. Cet adversaire n’est autre que Jakob, joué par John Cena, le petit frère de Dom, incarné par Vin Diesel.

Le record d’entrée de cet opus a été réalisé en moins d’un week-end d’exploitation et représente l’un des plus gros démarrages pour le cinéma américain depuis le début de la crise sanitaire. Les chiffres, encore provisoires, sont rapportés par le cabinet spécialisé, Exhibitor Relations. Les acteurs se sont félicités et Vin Diesel a déclaré au journal Variety : « Cela fait du bien de dire, « le cinéma est de retour ! » ».

Un box-office diversifié

La saga a donc toujours ses fans. La preuve en est que le célèbre bolide orange conduit par Paul Walker vient d’être vendu pour 550.000 dollars. La sortie de « Fast and Furious 9 » a dû être reporté plusieurs fois, d’abord à cause de la pandémie, puis de la sortie aux mêmes dates de l’opus « No Time to Die » de la saga James Bond.

D’autres films suivent le succès de « Fast and Furious 9 ». Ainsi, le second chapitre de « Sans un bruit » de John Krasinksi, réalise un bon score de 6,2 millions de dollars de recettes ce week-end, soit un total de plus de 136 millions après plus d’un mois d’exploitation. « Hitman et Bodygard 2 » suit avec 4,9 millions de dollars en un week-end et 26 millions en deux semaines. « Cruella » incarnée par Emma Stones réalise un score honorable de 3,7 millions de dollars de recettes, 71 millions après cinq semaines d’exploitation. Le film arrive donc cinquième dans le classement.