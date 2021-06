Les chenilles processionnaires: familières mais dangereuses!

Ennemies venues d’ailleurs et plaie saisonnière, les chenilles processionnaires sont de retour.

Petites et urticantes, elles génèrent d’innombrables effets indésirables. - BelgaImage

Leur « look » ne trompe pas : de grosses larves à poils longs et à l’aspect peu engageant, que l’on découvre sur le chêne ou sur le pin. Pas de bol, leurs méfaits potentiels vont de pair avec leur laideur physique. Outre d’opérer en bande et de se révéler un véritable fléau pour les essences qui les accueillent, leurs poils sont dotés d’un terrible pouvoir urticant, qui peut faire des ravages auprès des promeneurs imprudents ou simplement distraits.

Gare à leurs poils urticants...