1. Fils de profs

Né en 1978 à Rouen, ce Normand de 1,83 m est fils d’un professeur de mathématiques-physique et d’une institutrice. Bon élève, il a décroché un diplôme d’ingénieur aéronautique et a bossé depuis le début de sa carrière au Centre national d’études spatiales sur l’autonomie des missions dans l’espace. En 2008, il a rejoint le Corps européen des astronautes, étant l’un des six candidats retenus par l’Agence spatiale européenne (ESA) sur 8.413 postulants....