Jacques van den Biggelaar: «Les succès des années 90 ne marcheraient plus»

Lui-même journaliste dans l’émission du samedi soir présentée par Sandrine Corman, Jacques van den Biggelaar s’est attelé à dérouler des heures et des heures d’archives télévisées. Comme pour l’arroseur arrosé, le samedi 3 juillet, « RTL, c’est culte ! » lui dédie un numéro de ce programme revisitant les moments les plus forts, et les plus drôles, des visages les plus connus de la chaîne privée. Celui qui fêtera en 2023 ses quarante ans au sein de RTL-TVI revient notamment sur cette émission d’archives.

«...