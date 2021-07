L’hommage touchant de RTL et Luc Gilson à Jean-Pierre Martin, grand reporter de la chaîne durant 39 ans (vidéo)

Le 30 juin, synonyme de vacances, était un jour particulier chez RTL. Un grand reporter de la maison a en effet fait ses adieux à la chaîne privée, après 39 ans de bons et loyaux services. Il s’agit de Jean-Pierre Martin, qui a parcouru le monde pour rapporter des reportages à RTL.

Lors du JT de 13h mercredi, Luc Gilson avait donc pour invité le grand reporter, pour lui rendre hommage après toutes ces années de travail. « Une page importante de la rédaction de RTL Info va se tourner », a commencé le présentateur du journal, avant de se tourner vers Jean-Pierre Martin.

« Je suis ému, je n’en ai pas dormi, je suis un peu stressé. C’est le grand jour peut-être, mais vous savez, comme Tintin, un reporter l’est toute sa vie, de 7 à 77 ans. C’est un état que d’être journaliste. Je ne vais pas m’arrêter. Je vous ai confié tout à l’heure qu’il y a un mot que je déteste particulièrement, c’est ’retraite’, ou ’pensionné’ donc je continuerai, mais différemment », a livré le grand reporter.

S’en est suivie une compilation de plusieurs de ses sujets, réalisée par ses collègues. De Bruxelles au Rwanda (au moment du génocide surtout), en passant par l’Irak ou la Palestine, Jean-Pierre Martin a réalisé durant sa carrière chez RTL près de 9.500 reportages à travers la Belgique et le monde. Et il ne compte pas tout à fait s’arrêter en si bon chemin. Il a confié à Luc Gilson qu’il réaliserait certainement des sujets « plus lentement, plus longs », et qu’il continuerait « à voir le monde ».

Un hommage qui s’est terminé par quelques mots personnels du présentateur du JT : « Vous étiez là quand je suis arrivé il y a 30 ans, vous m’avez clairement aidé, inspiré. Vous étiez hors pair, et vous allez me manquer. Vous allez tous nous manquer ».