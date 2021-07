Voilà les saveurs insolites qui se cachaient dans les bouteilles de Fanta bleu

Il y a trois mois, Fanta lançait un défi aux Belges : découvrir quel(s) goût(s) se cachai(en)t derrière sa nouvelle boisson, une limonade de couleur bleue. Les consommateurs pouvaient, grâce à un QR code présent sur ces bouteilles spéciales, mener l’enquête en ligne pour tenter de démasquer la recette de cette édition limitée de Fanta bleu.

Et la marque, qui appartient au groupe Coca-Cola, vient de lever le mystère du goût ce jeudi 1er juillet. Et on comprend pourquoi les 3.000 Belges qui ont joué le jeu ont eu du mal à se mettre d’accord sur leurs réponses. Le Fanta bleu possédait en effet trois variantes différentes en magasin, et chacune était un mélange d’au moins deux saveurs.

En effet, l’une des bouteilles mélangeait myrtille, cassis et canneberge, la deuxième était un mix de grenade et de prune, tandis que le 3e goût mystère combinait pêche et tomate !

Si vous voulez tester vos papilles avec ces Fanta bleus, les bouteilles seront encore disponibles en magasin jusqu’à la fin de l’été.