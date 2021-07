«La taularde»: un casting de luxe et franco-belge

Sophie Marceau et Julie Gayet en « locomotives » d’un projet ambitieux.

Femme de lettres à la ville, Mathilde se retrouve derrière les barreaux. Son crime ? Avoir aidé son mari à s’évader afin d’échapper à une lourde peine. Elle ne risquait au maximum que deux ans. Mais une fois en cellule, elle découvre un monde auquel elle n’était pas du tout préparée. Complètement perdue, sans nouvelle de l’homme sauvé, elle n’a que son avocate à qui parler. Du moins jusqu’à ce que les choses deviennent moins sombres et surtout plus limpides. Une prison de femmes, c’est un milieu à part, et pourtant pas si éloigné que ça de la vie « extérieure »… Troisième...