Jupiler promet une tournée générale si la Belgique remporte l’Euro: voici comment en profiter

Ce soir, la Belgique fait face à l’Italie et en cas de victoire, il ne restera plus que deux matchs avant la gloire suprême : mettre la main sur le Coupe d’Europe. Si tel est le cas, Jupiler a décidé de fêter l’événement comme il se doit et à sa manière. Chaque Belge pourrait ainsi obtenir une bière gratuite à cette occasion. Une tournée générale pour près de 11 millions de Belges le 11 juillet, à condition de s’y être pris à l’avance.

Sortez vos portables !

Dans un communiqué, le directeur marketing de Jupiler, Josse Peremans, révèle la teneur de la promesse : « Depuis la réouverture de l’industrie de l’horeca, vous pouvez utiliser l’application Jupiler pour payer vos consommations et profiter de promotions. Les consommateurs doivent télécharger l’application au préalable (avant la finale du 11 Juillet) et si les Diables remportent l’Euro, les supporters pourront commander une Jupiler gratuite à partir de l’application dans l’un des cafés participants. L’offre est limitée à une consommation par personne adulte. Nous ne voulons pas seulement en faire une grande fête, mais nous voulons aussi nous assurer que l’industrie de l’horeca puisse profiter pleinement de cette fête ».

« C’est maintenant ou jamais pour nos Diables Rouges », déclare Josse Peremans. « Nous croyons qu’il est de notre devoir de célébrer une victoire historique éventuelle de notre équipe nationale de façon appropriée, de préférence ensemble avec tous les supporters, d’où notre idée de Tournée nationale. Avec ce geste, nous donnons aussi du baume au cœur à l’industrie de l’Horeca. Si les Diables Rouges sont champions, nous n’attendons rien de moins qu’une fête populaire nationale. Bien entendu, toujours en respectant les mesures de sécurité en vigueur ».