Allemagne : mobilisation pour retrouver un panda roux échappé d’un zoo

Où est Jang ? Depuis jeudi matin, ce beau petit panda roux à la bouille attendrissante est introuvable. Les employés du zoo de Duisbourg, au nord de Düsseldorf et Cologne, ont remarqué qu’il n’était plus dans son enclos et ont vite lancé l’alerte. Depuis, c’est le branle-bas de combat pour remettre la main dessus, même si les soupçons se tournent vers un périmètre de recherche assez réduit.

Les visiteurs du zoo et les habitants mobilisés

Selon le zoo, Jang pourrait se cacher dans un des arbres de son domaine. A priori, la tâche est donc facilitée. Mais malgré tous les efforts des employés du parc, impossible de trouver la nouvelle cachette du panda roux. La direction a donc décidé de mobiliser son arme secrète : les visiteurs. Ces derniers sont invités à s’allier au personnel pour regarder dans les arbres tout en parcourant le parc. Avec un peu de chance, quelqu’un tombera enfin sur Jang. Si tel est le cas, cette personne est formellement incitée à contacter d’abord la police qui s’occuperait alors de la suite des opérations. Interdiction formelle par contre de prendre soi-même Jang ! La même vigilance est demandée pour les personnes qui habiteraient aux alentours du parc, au cas où Jang se serait lancé dans une plus grande aventure.

Pour l’instant, le zoo dit ne pas savoir pourquoi ni comment le panda roux a pu prendre la poudre d’escampette. Le panda roux fait à peu près 50 cm (si on omet la queue) et pèse environ cinq kilos. Il est inoffensif pour les humains. A 14 heures ce vendredi 2 juillet, le zoo n’a toujours pas publié l’annonce attendue des retrouvailles.