Ardisson, Chazal, Nagui… France Télévisions présente son reformatage pour la rentrée

Ce 4 juillet, Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des programmes de France Télévisions, a accordé une interview exclusive au Journal du Dimanche. Une rencontre destinée à dévoiler de long en large ce qui attend les téléspectateurs dès septembre prochain. Que ces derniers se rassurent, il n’est pas question de supprimer toute une série d’émissions, contrairement au début de l’année. De nombreux changements sont néanmoins prévus lors d’une rentrée décrite comme « atypique » au vu de la fin attendue des restrictions sanitaires et de l’arrivée de la campagne présidentielle.

Un nouveau chamboulement en vue

Comme un pied de nez à Europe 1, France Télévisions a notamment recruté Pascale Clark, récemment licenciée de la chaîne radio sans explication claire. Elle se verra confiée une nouvelle déclinaison hebdomadaire de l’émission « Vu » qui analyse l’actualité. Autre création : un programme testimonial, « Les temps changent », avec Faustine Bollaert et un public en plateau. Thierry Ardisson fera quant à lui son retour sur le service public avec un nouveau rendez-vous, « L’Hôtel du temps », où l’animateur fera des interviews imaginaires de célébrités décédées. « Un premier pilote a été réalisé, qui semble très original », assure Stéphane Sitbon-Gomez. Ce dernier ajoute qu’il y aura aussi « de nouveaux divertissements, plus feuilletonnants », dont « The Artist » avec Nagui, et « plusieurs projets de comedy shows qui mettront en avant des humoristes méconnus ».

Il y a aussi des retours, comme celui très attendu de « Ça se discute », autrefois animé par Jean-Luc Delarue. Le concept restera le même mais sera légèrement modifié pour le remettre au goût du jour. Claire Chazal va reprendre « Le Grand Echiquier », délaissé par Anne-Sophie Lapix et qui passera sur France 3, alors que son « Passage des Arts » sera déplacé de France 5 à France 2.

Enfin, la télévision publique prévoit d’allonger de 25 minutes l’émission populaire « C à vous », toujours dirigée par Anne-Elisabeth Lemoine mais avec un rôle plus important donné à Patrick Cohen. « Elle sera le rendez-vous essentiel pour faire le tour de l’actualité avec un regard parfois décalé. Elle accueillera aussi des talents comme Mohamed Bouhafsi, qui nous rejoint de RMC, ou Bertrand Chameroy, qui nous fera rire tous les jours », détaille Stéphane Sitbon-Gomez. A remarquer qu’avec Bertrand Chameroy, France Télévisions récupère encore un talent tout juste parti d’Europe 1, alors que Mohamed Bouhafsi vient quant à lui de RMC.