À la télé ce soir: «Le livre de la jungle» ou «Mamma Mia! Here We Go Again» (vidéos)

« Le livre de la jungle », à 20H25 sur RTL-TVI

Mowgli, un petit garçon, est recueilli par une panthère noire nommée Bagheera et une meute de loups. Mais un jour, Shere Khan, un terrible tigre mangeur d’hommes, jure de l’éliminer. Mowgli et Bagheera décident donc de quitter la jungle et de trouver refuge dans le village le plus proche…

« Mamma Mia ! Here We Go Again », à 20H24 sur La Une

Sur l’île de Kalokairi, Sophie annonce à Sky qu’elle est enceinte. Stressée par sa prochaine maternité, elle peut compter sur Rosie et Tanya, les meilleures amies de sa mère. Sophie veut prend modèle sur cette dernière, qui l’a élevée seule. Elle se rappelle les jeunes années de cette femme dynamique…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le livre de la jungle », à 20H25 sur RTL-TVI – trois étoiles

de Jon Favreau (2016)

Par le réalisateur déjà chevronné de « Zathura », « Iron Man » (1 & 2) et « Cowboy et envahisseurs », la nouvelle version plus vraiment animée du « blockbuster » de 1967. Énorme succès planétaire frôlant le milliard de dollars, une réussite technique impeccable dans une ambiance plus sombre et nettement moins musicale, sauf pour ce qui est du grand standard affirmant derechef qu’il « en faut peu pour être heureux ». Lambert Wilson, Eddy Mitchell, Leïla Bekhti et… Cécile de France ont participé à la VF. Quant à Mowgli, il a pris les traits de Neel Sethi, jeune New-Yorkais d’origine indienne.

« Parasite », à 21H05 sur France 3 – trois étoiles

de Bong Joon-ho (2019)

Depuis la Palme d’Or à Cannes jusqu’au César du meilleur film étranger, en passant par quatre Oscars (dont ceux du meilleur film international et du meilleur film… tout court !), l’auteur sud-coréen du spectaculaire (et très réussi) « Transperceneige » a séduit toute la planète avec cette comédie de mœurs se muant en thriller quasi horrifique ! Stylisé en diable et monté dans le souci du moindre détail, sans doute l’un des films les plus originaux de ce début de siècle.

« L’équipée sauvage », à 23H25 sur Arte – trois étoiles

de Lazlo Benedek (1953)

Deux ans avant « La fureur de vivre » avec James Dean, Marlon Brando avait déjà popularisé l’image du « bad boy » chez l’Oncle Sam : la preuve par ce western – motorisé – d’ambiance et très précurseur. D’autres grands films des décennies suivantes s’en inspireront ouvertement.

« Mamma Mia ! Here We Go Again », à 20H24 sur La Une – deux étoiles

de Ol Parker (2018)

Mi-suite et mi-préquelle du film tiré de la comédie musicale du même nom, sorti tout juste dix ans auparavant, et qui passe aussi ce mardi 6 juillet sur TF1. Le résultat est plaisant, ne fût-ce que pour les sympathiques reprises des grands tubes du quatuor suédois. Avis aux fans de Meryl Streep : disparue au début du récit, elle réapparaît… miraculeusement dans le dernier quart d’heure et le bouquet final dominé par cette chère… Cher.