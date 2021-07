Le service public de santé britannique décoré par la reine Elizabeth II

Au Royaume-Uni, la Croix de George constitue la plus haute distinction civile. Celle-ci récompense les actes de courage et d’héroïsme dans des situations dangereuses, rapporte BFM TV. Le pays étant particulièrement touché par le coronavirus, le NHS (National Health Service) a été fortement sollicité et impacté par la crise sanitaire. Alors après plus d’un an de lutte contre le virus, le NHS a reçu la Croix de George de la part de la reine Elizabeth II. Le service public de santé britannique fête également ce lundi ses 73 ans d’existence.

« Cette décoration récompense tous les membres du personnel du NHS, anciens et actuels, dans toutes les disciplines et dans les quatre nations du Royaume-Uni – Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord. Collectivement, pendant plus de sept décennies, ils ont soutenu la population de notre pays avec courage, compassion et dévouement, démontrant le haut niveau du service public », a écrit la Reine dans un message.

Hospitalisé à cause du coronavirus l’année dernière, le Premier ministre Boris Johnson a lui aussi souligné le « dévouement » et le « devoir » du personnel du NHS, qui ont permis de sauver « d’innombrables vies ». « La Croix de George est le symbole de la gratitude de la nation », a-t-il ajouté, rapporte BFM TV.