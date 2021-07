Les tornades s’abattent sur la Belgique

En quelques secondes et la nuit à peine tombée, le vent a eu raison de Beauraing le 19 juin dernier. Le lendemain, les habitants se sont levés groggy et ont découvert des maisons éventrées, des pylônes électriques couchés sur les routes, des arbres déracinés, des vitres brisées ou des voitures déplacées. Une scène d’apocalypse. Vite, la solidarité a pris le pas sur l’apitoiement : des dizaines de volontaires ont déblayé les rues jonchées de débris et aidé les sinistrés de cette commune de la province de Namur. Plus de 90 habitations ont été touchées, certaines ne s’en relèveront...