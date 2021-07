Charlène de Monaco brise le silence sur la «période difficile» qu’elle traverse, loin de sa famille

En effet, Charlène de Monaco est en Afrique du Sud, son pays d’origine, depuis le mois de mai. Elle aurait évidemment dû rentrer depuis un moment à Monaco, mais l’épouse du prince Albert a été touchée par une infection des oreilles, du nez et de la bouche, qui a nécessité une opération. Impossible donc pour la maman de Jacques et Gabrielle de reprendre l’avion pour rentrer chez elle.

Une explication qui ne satisfait pas spécialement les tabloïds, persuadés qu’il y a de l’eau dans le gaz entre Charlène et Albert de Monaco. Mais cette dernière a brisé le silence pour le média Channel24, mercredi. « Cela a été une période difficile pour moi. Mon mari et mes enfants me manquent beaucoup. Ce qui a été extrêmement difficile pour moi, c’est lorsque mon équipe médicale m’a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi pour mon 10e mariage anniversaire », a regretté la Monégasque. Elle en a profité pour adresser de tendres mots à son mari, le présentant comme son « rocher » et sa « force ». « Sans son amour et son soutien, je n’aurais pas pu traverser cette période douloureuse », a-t-elle ajouté. Mais sans préciser quand elle serait de retour auprès de sa famille.