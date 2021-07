La princesse Élisabeth continue sa formation militaire à Arlon (vidéo et photos)

Devant les photographes, la princesse s’est montrée très rigoureuse et professionnelle au camp militaire de Stockem à Arlon. Aucune interview n’a pu être réalisée mais la princesse a tout de même accordé quelques sourires sous le masque aux photographes. La princesse a su se fondre dans la masse, dans sa tenue militaire et son béret bleu. Elle défilait sous le drapeau avec 350 élèves. Un peu plus tard, la princesse est allée déjeuner sous la tente réfectoire, avant de se rendre, à bord d’un camion, sur une piste d’obstacle.

Entre deux exercices, la princesse a tout de même pu glisser quelques mots à la presse.