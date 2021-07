Moment de solitude pour Julian Bugier lors de son «13 Heures»: «Il faut me parler en régie»

Les présentateurs des journaux télévisés doivent souvent faire face à des problèmes techniques. Ce jeudi 8 juillet, c’est Julian Bugier qui en a fait les frais. En plein direct, le journaliste s’est vu contraint de parler directement à la production en plein direct. Lors de l’avancement de son journal de « 13 Heures » sur France 2, dont il a pris officiellement les rênes en janvier dernier, un sujet s’est lancé au mauvais moment.

Le journaliste a réagi : « Alors, ce n’est pas tout à fait le bon sujet. Une erreur de magnéto , voilà… ». Un souci qui a pris un peu de temps à se résoudre. Julian Bugier a dû trouver les mots pour occuper un peu l’antenne et de lancer un autre reportage : « On va retrouver le sujet sur le Tour de France et ses villages é tapes ». Encore une fois, problème. Le reportage lancé n’est pas le bon. Julian Bugier commence à perdre un peu patience et décide donc de s’adresser directement à l’équipe face à lui, malgré le direct : « Est-ce qu’on l’a ? Oui, non ? Réponse de la régie, s’il vous plaît ? Ça nous aiderait… ».