À la télé ce soir: la finale de l'Euro et «Planète Bleue»

« Football : Euro », 20h50 sur La Une Finale de l'Euro 2020. L'Italie défie l'Angleterre à Wembley. Les hommes de Roberto Mancini peuvent-ils vaincre une équipe aux 3 lions poussée par son public ? En demi-finale, les deux équipes ont du se battre jusq'au bout des prolongations pour renverser l'Espagne et le Danemark. On risque donc d'assister à une finale indécise et intense. Qui soulèvera la coupe au terme de la rencontre ? Réponse ce soir avec les commentaires de Vincent Langendries et Thomas Chatelle.

« Planète bleue », 21h05 sur France 2 Les océans couvrent 70% de la surface de notre planète. Des labyrinthes des fjords de Norvège au Pacifique Sud, en passant par la mer de Cortès, au Mexique, ce documentaire, commenté par David Attenborough, montre comment évoluent les animaux qui peuplent les océans et les mers de la planète. Qu'ils volent à leur surface ou y plongent pour s'y nourrir, comme les sternes ou les macareux moines, les oiseaux doivent tous défier la force des vagues et les prédateurs qu'elles abritent s'ils veulent survivre. Quant à ceux qui vivent sous la surface de l'eau, ils doivent faire preuve d'ingéniosité et d'esprit d'équipe, comme les dauphins, les orques ou les poissons-clowns, pour se nourrir et se reproduire.

Les étoiles de Dominique Deprêtre « Retour à Howards End », à 21h00 sur Arte - Trois étoiles Après « Chambre avec vue » et « Maurice », voici la troisième adaptation des romans d’Edward Morgan Forster par le plus british des réalisateurs californiens. Aussi déjà la consécration d’une des plus grandes actrices de l’histoire, Emma Thompson, avec l’Oscar glané devant Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, Mary McDonnell et… Catherine Deneuve, car « Indochine » était en lice. Vrai joyau de romantisme classique, l’ouvrage décrocha aussi les statuettes moins prestigieuses de la meilleure adaptation et des décors.