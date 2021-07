Des chèvres, improbables alliées des pompiers en Californie (photos)

En cette chaude matinée de juillet, un troupeau d’environ 80 chèvres est déployé sur un terrain des hauteurs de Glendale, près de Los Angeles. Cela fait une dizaine de jours qu’elles sont là. Objectif : débarrasser les lieux de la végétation qui pourrait s’embraser à l’approche d’un éventuel incendie et le propager ainsi aux maisons environnantes. L’année 2020 a été la pire de l’histoire moderne de la Californie en termes d’incendies, et plus de 1,5 million d’hectares sont partis en fumée. Avec la sécheresse persistante et le changement climatique, les autorités craignent que ces sinistres de grande ampleur soient désormais la norme. Toute aide est donc la bienvenue.

« Nous avons commencé à entendre beaucoup parler des chèvres de la part d’habitants, d’autres pompiers, d’autres villes ; et plus on se penchait dessus, plus on se rendait compte qu’elles pouvaient être très efficaces et respectueuses de l’environnement », explique à l’AFP Jeffrey Ragusa, capitaine des pompiers de Glendale.

Zones tampons En plus de participer à limiter la propagation du feu en dévorant la végétation facilement inflammable, les caprins créent des zones tampons entre les régions arborées et les domiciles. Ces sortes de couloirs permettront aux pompiers d’intervenir, le cas échéant, dans « un environnement plus sûr », en gardant les flammes à distance, explique M. Ragusa.