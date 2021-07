Ancienne candidate de «Koh-Lanta», Clémence a choisi de faire son coming out sur les réseaux sociaux

« Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui… Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi. Beaucoup d’entre vous, j’en suis sûre, comprendront, feront preuve d’indulgence et d’ouverture d’esprit… Je vous remercie par avance du fond du cœur… Et puis il y aura certainement aussi ceux qui jugeront, critiqueront, rabaisseront… À ceux-là… Je leur souhaite simplement de vivre un amour aussi fort, pur et sincère que celui que je vis aujourd’hui… Et peut-être qu’à ce moment-là… Ils comprendront et accepteront… Je ne renie rien de ma vie passée, qui m’a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j’aime plus que tout… », a-t-elle écrit en toute transparence, en légende d’une photo d’elle et sa compagne.