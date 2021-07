À la télé ce soir: «Camping» ou «Mission: Impossible 2» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Hunger Games », à 20H10 sur PLUG RTL – deux étoiles

de Gary Ross (2012)

Ce film d’aventure rétro-futuriste a fait fureur en salles chez les ados ! Pour les autres, l’ouvrage fera penser à un mélange très soft de « Rambo » et de « Rollerball », avec derrière des tonnes de bons sentiments un regard nettement moins innocent sur les inquiétantes dérives de la violence intrinsèque des jeux vidéo.

« Camping », à 20H20 sur LA UNE – deux étoiles

de Fabien Onteniente (2006)

On croit d’autant plus à l’intrigue de cette comédie estivale et chorale que Gérard Lanvin et Frank Dubosc se sont réellement disputés en cours de tournage ! Fort de plus de cinq millions d’entrées, l’ouvrage a engendré une suite avec Richard Anconina dans le rôle de l’intrus. Un numéro 3 est sorti en 2016, mais le numéro quatre reste hypothétique…

« Mission : Impossible 2 », à 20H15 sur AB3 – une étoile

de John Woo (2000)

L’auteur de « Broken Arrow » succède à Brian De Palma dans ce deuxième opus de la saga distillant une intrigue pandémique déjà mille fois vue chez James Bond, avec une surenchère risible – mais sans humour ! – au niveau des prouesses, des décors – à fuir ! – et des effets spéciaux, en particulier les ralentis. Pour inconditionnels de jeux vidéo : bas les masques…

« My Cousin Rachel », à 22H40 sur PLUG RTL – une étoile

de Roger Michell (2017)

Adapté dès le lendemain de sa parution en librairies, au début des fifties par le Berlinois Henry Koster avec Richard Burton et Olivia de Havilland, le roman de Daphné Du Maurier trouve cette fois la couleur, mais au premier degré seulement. Car mise à part l’indubitable charme de Rachel Weisz au prénom tout prédestiné, on est dans ce qu’on appellerait volontiers une non-prise de risque coupable !