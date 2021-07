Heidi Klum, itinéraire d’une top douée

Malgré des mensurations « hors normes » – elle fait du 36/38 plutôt que l’habituel 34 des top-modèles – Heidi Klum a été l’une des mannequins les plus demandées de sa génération. Et à 48 ans, mère de quatre enfants, la top allemande continue de faire parler d’elle dans le monde très select de la mode. Présentatrice d’émissions pour Amazon Prime ou pour la télévision allemande, la presque quinquagénaire a réussi à capitaliser sur son image et sa notoriété. Avec une fortune estimée à plus de 130 millions d’euros, Heidi Klum pourrait se payer le luxe d’une retraite anticipée. Très...