À la télé ce soir : « White House Down » et « Le grand bêtisier de l’été » (vidéo)

John Cale, policier, a postulé sans succès pour intégrer les services secrets, chargés de la protection du président des Etats-Unis. Afin de ne pas décevoir sa fille, Cale décide de lui annoncer la nouvelle plus tard et l'emmène dans une visite guidée de la Maison Blanche. Mais celle-ci est prise d'assaut...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le siège de la Maison Blanche », 20h05 sur TIPIK – 3 étoiles

De Roland Emmerich (2013)

Officiellement sorti sous son titre original « White House Down », ce thriller apocalyptique et spectaculaire à souhait laisse le Capitole et la demeure du président des États-Unis dans un bien triste… état ! Après son élégant et inattendu « Anonymous » évoquant les doutes autour de la personnalité de William Shakespeare, on peut dire que le réalisateur teuton des « Independence Day », « Godzilla » et « 2012 » a pleinement retrouvé son élément. Et toute son efficacité !

« Jurassic Park », à 20h30 sur RTL TVI – 3 étoiles

De Steven Spielberg (1993)

Le film qui a ramené l’épopée des dinosaures à la mode ! Il fallait s’appeler Spielberg pour imaginer l’incroyable succès commercial d’une telle démarche. Près de trente ans après, la passion s’est à peine estompée et en matière de fantastique et d’effets spéciaux, on reste indubitablement dans le top. « J’y ai mis le prix », répète à plusieurs reprises le regretté Richard Attenborough en cours de récit. Et Spielberg donc !

« Big Mamma 2 », à 18h50 sur CLUB RTL – 2 étoiles

De John Whitesell (2006)

Le réalisateur de « Spot » a pris le relais de Raja Gosnell dans cette suite où Martin Lawrence joue toujours avec un bel entrain les émules policières de « Mrs Doubtfire ». Mélange bien dosé d’humour, d’action et de bons sentiments, avec le mérite d’une certaine retenue par rapport à la plupart des autres produits californiens de la même catégorie. Un divertissement familial convenable.

« Astérix et Cléopâtre », 22h30 sur LA TROIS – 2 étoiles

De René Goscinny et Albert Uderzo (1968)

Avec d’un côté les voix de Roger Carel, Micheline Dax ou Jacques Balutin, et de l’autre part les savoureuses chansons de Gérard Calvi – le musicien attitré de Robert Dhéry –, cette production Belvision avait bien fière allure à sa sortie. Elle a conservé un charme évident pour tout public.

« Patrouille de nuit », à 1h40 BE 1 – 2 étoiles

De Joel Souza (2019)

Voilà une vraie série B comme on les affectionne. Un peu à l’image du « Training Day » d’Antoine Fuqua de tout début de siècle, on assiste à la « nuit de baptême » d’un jeune agent du LAPD qui va rapidement découvrir que la « cité des anges » porte bien mal son surnom !